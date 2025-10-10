Что провоцирует отеки и как от них избавиться

«Три самых простых способа избавиться от отеков», «Три скрытые причины отеков», «Ваш живот — это отеки. Инструкция по устранению» — в соцсетях можно найти тысячи постов с подобными заголовками. Обещания их авторов помочь навсегда избавиться от отеков и обрести свежий и опрятный вид вполне закономерно набирают тысячи, а иногда и миллионы просмотров — эта проблема знакома почти каждому взрослому человеку. И пока некоторые дают вполне безобидные, а иногда и полезные советы (например, не употреблять алкоголь или не объедаться перед сном), другие рекомендуют довольно сомнительные методы с недоказанной эффективностью. «Лента.ру» разбиралась, почему на самом деле возникают отеки и что нужно делать, чтобы их не было.

Алкоголь: до и после

Вот уже на протяжении нескольких лет на портале Reddit набирают сотни лайков и комментариев посты с фотографиями, на которых запечатлены люди до и после употребления алкоголя. Первое, что всегда бросается в глаза комментаторам, — сильная отечность, которая появляется после спиртного. При этом далеко не все участники этого тренда — алкоголики, чья внешность изменилась из-за злоупотребления спиртным. Некоторые из них выпивают лишь эпизодически, но сильные отеки все равно остаются с ними каждый день.

Так, девушка с ником @bubblecakepop рассказала, что употребляет алкоголь примерно пару раз в неделю, но ее лицо все равно регулярно опухает. Пользовательница форума добавила, что ее внешность пришла в норму только тогда, когда она полностью отказалась от спиртного.

А пользовательница с ником @Lanky_Gur_985 заявила, что сталкивается с сильнейшими отеками каждый раз после того, как употребляет алкоголь.

По словам врача-терапевта медицинской компании «СберЗдоровье» Станиславы Чечулиной, спиртные напитки действительно могут существенно изменять внешность.

«Алкоголь приводит к обезвоживанию, поэтому у организма возникает необходимость удерживать жидкость в запас. Также он расширяет сосуды, провоцируя выход жидкости в ткани».

Существует и исследование, которое показало, что спиртные напитки провоцируют сильную отечность под глазами у женщин. В литературе также описаны случаи массивного двустороннего отека век.

Какие еще напитки и продукты вызывают отеки?

По словам Станиславы Чечулиной, спровоцировать отечность могут и соленые продукты.

«Они повышают концентрацию натрия в крови, что стимулирует удержание воды почками, а также способствует скоплению жидкости в межклеточном пространстве», — объяснила медик.

Кроме того, задержку жидкости в организме может вызвать и избыток сладостей: пирожных, тортов, газированных напитков или соков. Эти продукты и напитки тоже нарушают водно-солевой баланс, что и приводит к отекам. Другой причиной опухшего лица может стать острая еда: она усиливает жажду, из-за чего закономерно увеличивается потребление воды.

К слову, в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS One, ученые пришли к выводу, что употребление рафинированных углеводов в целом негативно сказывается на привлекательности лица.

В эксперименте сторонние наблюдатели оценивали внешность людей, придерживающихся разные диет. Чаще они называли более красивыми тех, кто отдавал предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом.

Какие заболевания приводят к отекам?

Однако иногда отеки остаются даже тогда, когда человек правильно питается и не употребляет спиртное. В этом случае причиной могут быть различные заболевания.

«Наличие отеков на лице, руках и ногах может быть связано с заболеваниями сердца и нарушением работы эндокринной системы. Отеки на нижних конечностях и лице, особенно с утра, могут возникать на фоне некоторых заболеваний почек. Отеки на ногах появляются и при заболеваниях вен, таких как варикоз и тромбоз», — предупредила врач «СберЗдоровья».

Отеки по всему телу могут быть следствием заболеваний печени, например цирроза. Это связано с нарушением синтеза белка альбумина, который помогает удерживать жидкость в сосудах. Однако при перечисленных патологиях обычно появляются и другие симптомы.

Доктор добавила, что иногда отеки возникают из-за аллергических реакций. Если одутловатость лица и шеи развиваются стремительно, необходимо вызвать скорую помощь, поскольку это состояние является опасным для жизни, посоветовала врач.

Как избавиться от отеков?

По словам медика, если отеки появились из-за погрешностей в питании, можно кратковременно использовать холодные компрессы и контрастный душ, но только при отсутствии противопоказаний. Кроме того, избавиться от них помогает спорт.

Как пояснил сосудистый хирург Санджив Лакханпал, физические упражнения способствуют правильному функционированию мышц, а это важно для нормального кровообращения во всем теле. Он также порекомендовал при необходимости носить компрессионные чулки, делать лимфодренажный массаж и по возможности держать ноги в как можно более высоком положении.

Лакханпал добавил, что снизить отечность помогают продукты, в которых содержится большое количество магния. В этот список врач включил темные листовые овощи и бобовые. При наличии показаний он также порекомендовал принимать добавки с магнием.

Если говорить конкретно об отеках на лице, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов заявил, что для борьбы с ними можно использовать увлажняющие маски и патчи, которые предварительно стоит охладить в холодильнике. Кроме того, может помочь массаж лица пальцами или роликом по специальным линиям.

Дополнительно можно делать несколько упражнений, которые являются довольно эффективными при этой проблеме, отметил врач.

«Сядьте — спина ровная, шея прямо, взгляд вперед. Медленно отклоняйте голову к правому плечу, левое при этом опускаете вниз. Возвращаетесь в исходное положение. Далее то же самое, но на левую сторону», — пояснил он.

Другое упражнение делается в том же исходном положении. По словам специалиста, необходимо приподнять плечи вверх, а голову тянуть назад, после чего вернуться в изначальную позицию.

«В том же исходном положении указательный и средний пальцы кладете на скулы, на счет раз-два щуритесь нижними веками и расслабляете их», — описал он третье упражнение.

После этого Тарасов посоветовал на счет раз-два складывать губы трубочкой, а затем улыбаться закрытой улыбкой.

Можно ли предотвратить появление отеков?

Для профилактики отеков врач «СберЗдоровья» порекомендовала следовать нескольким простым правилам:

ограничить потребление соли до пяти граммов в сутки;

не переедать;

не употреблять жирную и жареную пищу;

пить не менее 1,5-2 литров жидкости в день при отсутствии противопоказаний;

соблюдать режим труда и отдыха;

не менее трех-пяти раз в неделю заниматься физической активностью.

При наличии хронических заболеваний нужно регулярно наблюдаться у лечащего врача и соблюдать все его рекомендации, добавила доктор.