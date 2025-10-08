Невролог рассказал, можно ли уберечь себя от невралгии

Невралгия — это тип боли, которая резко пронзает и словно промелькивает в самый неподходящий момент. Вызвать невралгию могут разные причины — от плохой осанки и травм до герпеса или даже опухолей.

Опытный невролог в эфире «Радио 1» рассказывает:

«Самая частая причина — это травма или ущемление нервных корешков. Например, сломанное ребро или неправильная осанка могут давить на нерв. Еще одна причина — герпес, который повреждает стенки нервов. А если внутри есть опухоль или сосудистая аномалия, она тоже может начать надавливать — все, что вызывает давление и мешает нормальной работе нервов».

Иногда боль возникает даже там, где ее не ждешь — человек ампутировал руку или ногу, а вдруг ощущает «фантомную» боль в отсутствии конечности. Или воспаление рядом с нервами создает объем, который буквально давит на них.

Он подчеркивает важность искать и удалять источник боли, а не только «гасить» ее обезболивающими. Потому что, если просто заглушать ощущения — можно пропустить нечто серьезное, и ситуация может ухудшиться.

Как понять, что это именно невралгия, а не сердце? Полезно знать три простых признака: