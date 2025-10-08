Назван полезный для женщин сухофрукт

Регулярное употребление чернослива способно замедлить потерю костной массы у женщин в период постменопаузы.

"Интересные исследования показывают, что регулярное употребление чернослива может замедлять потерю костной массы у женщин в постменопаузе благодаря содержанию витамина К и фенольных соединений", - рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Однако, как предупредила врач, чрезмерное употребление чернослива может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны ЖКТ.