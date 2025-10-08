Врач рассказал, в каких видах мяса реже всего встречаются паразиты

Врач-терапевт рассказал, какие мясо наиболее безопасно. Это курица и индейка, так как в них вообще не бывает паразитов, сообщает Общественная Служба Новостей.

© Мир24

По словам Эдуарда Бартули, риск заражения паразитами гораздо ниже при потреблении мяса, нежели рыбы. В говядине и свинине могут обитать цепни, глисты, аскариды и прочие организмы, которые быстро погибают при термической обработке. От рыбных метацеркариев так легко не избавиться.

Врач рекомендовал приобретать мясо, произведенное в условиях фабрик и технопарков, поскольку там есть контроль качества. Мясо из частных хозяйств может таить в себе неприятные сюрпризы. Свиной цепень, к примеру, вызывает цистицеркоз его личинки поражают головной мозг, легкие и другие органы.

Чтобы уничтожить паразитов в мясе, его следует проварить или прожарить при температуре от 70 градусов Цельсия. После правильного приготовления паразиты уже не будут представлять угрозы.

Рыбные паразиты (метацеркации) погибают при шоковой заморозке до минус 70 градусов, двухнедельной заморозке до минус 40 градусов или нагревании выше 200 градусов. В условиях обычной кухни это очень сложно сделать. Поэтому после употребления рыбы в пищу возможны случаи заражения описторхозом и клонорхозом.

