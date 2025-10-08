Эксперты предупредили об опасности лапши быстрого приготовления

Россияне ежегодно съедают около 2,2 млрд порций лапши быстрого приготовления, что делает страну лидером по ее потреблению в Европе и ставит на 12-е место в мире. При этом, вопреки стереотипам, чаще всего «быструю» лапшу едят вовсе не студенты, а люди 30–44 лет — трудоспособные, занятые, с высшим образованием. Специалисты Пермского Политеха объяснили, почему привычный «экспресс-обед» представляет опасность даже без прилагающихся «химических» приправ, и развеяли популярные мифы о его безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

«Распространенное мнение, будто лапша быстрого приготовления — это просто «макароны без варки», неверно. Это глубоко переработанный продукт с иным составом и низкой пищевой ценностью. Помимо муки, туда добавляют крахмалы, стабилизаторы, усилители вкуса и антислеживающие агенты», — пояснил Антон Белкин, научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

По словам эксперта, крахмалы в составе обладают высоким гликемическим индексом, вызывая резкие скачки сахара в крови. Один стандартный брикет весом 60–70 г содержит 300–400 ккал, что составляет четверть суточной нормы, но не дает длительного насыщения.

При этом вред кроется не только в приправах. Основной усилитель вкуса — глутамат натрия (Е621) — действительно признан безопасным при умеренном употреблении, но при частом приеме он раздражает слизистую желудка, увеличивая секрецию кислоты и повышая риск гастрита и язвы. Кроме того, избыток натрия повышает давление и может привести к заболеваниям сердца и почек.

Ученые также предупреждают, что контейнеры из полистирола (маркировка PS/6) при контакте с кипятком выделяют токсичные соединения — стирол и бисфенол А, которые относятся к эндокринным дизрапторам и при регулярном воздействии могут вызывать гормональные нарушения и снижение фертильности. Относительно безопасной считается упаковка с маркировкой PP/5 — из полипропилена.