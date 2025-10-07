Перечислены признаки того, что ваша пища — ультраобработанная

Рацион, в котором много ультраобработанных продуктов, связывают с повышенным риском развития метаболического синдрома, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Вот какие признаки указывают на то, что перед вами именно такая вредная закуска.

Определённый тип продукта. Эксперты отмечают, что продукт относится к ультраобработанным, если это упакованная выпечка (печенье, торты и пр.), замороженные блюда, протеиновые батончики, ароматизированные чипсы, упакованный хлеб, хлопья, соусы и заправки, газированные и спортивные напитки.

Ингредиенты, которые вы обычно не используете. Обычно это казеин, лактоза, глютен, сыворотка, гидрогенизированные масла, изолят белка, мальтодекстрин, инвертный сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Продукт будет производиться с добавлением дополнительных незнакомых ингредиентов, в том числе эмульгаторов или красителей.

Длинный список ингредиентов. Об этом сказала Лорен Харрис-Пинкус, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог. Скорее всего, эти ингредиенты будут вам незнакомы.

