Пять упражнений, которые поддерживают мышечную массу после 50 лет

После 50 лет, если вы не занимаетесь силовыми тренировками, ваше тело начинает быстрее терять мышечную массу. Издание Eat This, Not That поговорило с Дениз Чакоян, сертифицированным фитнес-тренером из Род-Айленда и владелицей Core Cycle и Fitness LaGree, о том, какие упражнения лучше всего помогут исправить эту ситуацию.

Приседания. Они помогут вам легче подниматься по лестнице и вставать со стула. Выполните 3 подхода по 12–15 повторений. Главное - поддерживайте медленный темп и концентрируйтесь на своём комфорте.

Отжимания. При необходимости начните с наклонной поверхности (опираясь руками на столешницу или скамью). Сделайте 3 подхода по 8–12 повторений. Удерживайте при этом тело прямым и не допускайте провисания бёдер.

Ягодичные мостики. Сильные ягодичные мышцы и бёдра защищают позвоночник и предотвращают развитие болей в спине. В верхнем положении при выполнении упражнения задерживайтесь на 2–3 секунды. Всего выполните 3 подхода по 12–15 повторений.

Птица-собака. Выполнять это упражнение нужно в 3 подхода по 8–10 повторений на каждую сторону.

Сидение у стены. Удерживайте сидячее положение 20–40 секунд по 3 подхода. Со временем постарайтесь увеличить это время на 5–10 секунд.

