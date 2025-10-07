Перечислены углеводы, которые избавят вас от жира на животе

Висцеральный жир, или жир в области живота, находится глубоко в брюшной полости и обволакивает печени и кишечник. В отличие от подкожного жира он выделяет воспалительные соединения, которые могут навредить здоровью. Со временем воспаление может повысить риск развития диабета 2 типа, болезней сердца, метаболического синдрома и пр.

Вот какие углеводы помогут вам бороться с висцеральным жиром.

Сладкий картофель. Он содержит бета-каротин и клетчатку, которая хорошо насыщает. Это помогает меньше есть в дальнейшем.

Овёс. В нём содержится особый тип клетчатки - бета-глюкан. Он помогает снизить холестерин, связан с уменьшением объёма талии, количества жира в организме, снижением веса даже у тех, кто не пытается сократить потребление калорий.

Ячмень. Из него вы получите двойную дозу клетчатки, способствующей сжиганию жира в области живота.

Киноа. В отличие от многих зерновых она содержит много белка и клетчатки. Это помогает контролировать аппетит и предотвращать накопление жира вокруг живота. Одна чашка приготовленной киноа даёт 5 г клетчатки и 8 г белка.

Чечевица. Она может похвастаться клетчаткой и белком. Это сочетание надолго сохраняет ощущение сытости, стабилизирует уровень сахара в крови, уменьшает воспаление. Исследования также показали, что те, кто часто ест чечевицу, обычно имеют более низкий индекс массы тела и меньше полнеют в области живота.

Фасоль. Результаты одного исследования показали, что у женщин, которые потребляли больше фасоли, талия была тоньше, а уровень жира - меньше.

