Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

Врач общей практики Дэниел Аткинсон оценил пользу от ходьбы по принципу «шесть-шесть-шесть». Его слова об этом способе оздоровления приводит HuffPost.

Аткинсон рассказал, что суть нового подхода состоит в том, чтобы ходить каждый день по 60 минут в шесть часов утра и в шесть вечера. По его словам, сторонники этого метода оздоровления верят, что с его помощью можно получить больше пользы для здоровья. Однако сам врач убежден, что время прогулки не имеет большого значения.

«Часовая ходьба в любое время дня окажет одинаковое положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы», — заявил он.

Вместе с этим специалист отметил, что прогулка на рассвете действительно может быть немного полезнее обычной. Он пояснил, что именно утром можно получить необходимое количество дневного света, который особенно нужен в зимние месяцы.

Аткинсон также подчеркнул, что ключевым моментом в ходьбе является не время, а скорость. По его словам, регулярные прогулки в быстром темпе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов, а в умеренном — всего на четыре.

