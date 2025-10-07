В России наметился тренд на определенный вид сотрудников

При этом работодатели не имеют права отказывать в работе соискателям из-за вредных привычек.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Мария Бузунова отметила, что пока небольшое число российских компаний готовы поощрять сторонников ЗОЖ.

«В данном случае из-за курения нельзя, не могут. Официально редко кто скажет, потому что работодатели научились уже отказывать соискателям. Но, конечно же, работодатели обращают внимание, потому что они понимают, если человек курит или употребляет другие вещества, то это может повлиять на его здоровье, а это влияет на увеличение дней по нетрудоспособности, то есть больничных, это определённые затраты. Косвенно работодатели пытаются влиять, например, они иногда делают такие вещи: премируем тех, кто отказался от курения или вредных привычек. Как это проявляется и проверяется работодателем на месте — сложно усмотреть, но, например, по итогам за прошлый год таких вакансий было около 3000 в целом по России. Это маленькая цифра пока что, но тренд явно налицо. Работодатели, конечно же, ценят тех, кто не угробит своё здоровье».

