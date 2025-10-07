Гастроэнтеролог предупредил о вредной утренней привычке

Привычка пить чай на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Васильева.

© globallookpress

Она объяснила, что в черном и зеленом чае содержится значительное количество кофеина и так называемых дубильных веществ под названием танины. Их сочетание вызывает не только повышение бодрости и работоспособности, но и увеличивает выработку желудочного сока. На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке или обострение гастрита и язвенной болезни.

«Поэтому врачи рекомендуют пить черный и зеленый сорта чая после приема пищи или в виде отдельного перекуса с фруктами, сухофруктами или другими легкими продуктами», — подчеркнула Васильева.

Также она отметила, что чай обладает легким мочегонным действием. Утром, когда организм и так испытывает дефицит жидкости после сна, напиток может усилить обезвоживание, если не выпить сначала воду.