Врачи рассказали о когнитивной тренировке мозга

Когнитивная тренировка фокусируется на активных стратегиях: самопроверке и регулярной практике. Считается, что это со временем укрепляет память.

По словам доктора Айвена Янга, доктора философии, члена колледжа медицинских наук, члена Национальной британской ассоциации врачей-консультантов (NBC-HWC), здоровье мозга - это то, что можно создать. Поможет в этом когнитивная тренировка. Она включает активное извлечение информации (например, самопроверку), интервальное обучение (повторение материала в течение некоторого времени) и чередование (смешивание тем). В совокупности эти методы укрепляют нейронные пути мозга, отвечающие за хранение и извлечение информации. Вот несколько причин, почему это работает.

Помогает мозгу более эффективно извлекать информацию. Для этого вы можете проверять себя по новым фактам или словам, объяснять кому-то по памяти концепцию, мысленно воспроизводить события дня, считать устно вместо калькулятора.

Укрепляет ваш мозг при помощи целенаправленной практики. Главное - регулярно бросать вызов мозгу и отслеживать свой прогресс. Для дополнительной нагрузки сочетайте умственные упражнения с лёгкими физическими движениями. Например, вы можете ходить и мысленно повторять какой-нибудь список. Это улучшает память у пожилых.

Даёт длительные результаты. Согласно результатам 5-летнего исследования с участием пожилых людей, те, кто регулярно тренировал память, имели более сильные мыслительные способности по сравнению с теми, кто этого не делал.

