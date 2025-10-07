Как ферментированные продукты способны менять настроение человека

В последние годы ученые и медики пересмотрели отношение к микробиому - содружеству микроорганизмов, обитающих в нашем ЖКТ. Сегодня поддержание здоровой микрофлоры рассматривается как абсолютно необходимый элемент не только пищеварения, но и нормального функционирования иммунной системы и всего организма. На форуме БИОПРОМ ведущие игроки аграрного рынка и ученые обсудили, как невидимый мир микроорганизмов превращается в новый стандарт качества продуктов - от поля до обеденного стола.

© Российская Газета

Микробиом - сообщество микроорганизмов, обитающих в почве, растениях и кишечнике человека, - перестал быть достоянием лишь фундаментальной науки. Как отметили эксперты на сессии "Микробиом как новая ценность", это понятие становится мощным маркером качества, напрямую влияющим на здоровье людей и устойчивость сельского хозяйства. Основной лейтмотив дискуссии: будущее питания за экологичными, функциональными продуктами, ценность которых создается и доказывается на всех этапах - от состояния почвы до влияния на микрофлору человека.

Почва как стартовая точка здоровья

Участники сессии сошлись во мнении, что основа здорового питания закладывается в поле. Производители делают серьезную ставку на биологические средства защиты растений, которые приходят на смену химикатам.

Рустам Рамазанов, основатель компании "Bionovatic", заявил, что к 2030 году рынок биологических средств защиты растений в России вырастет до 40 млрд рублей.

"Для стимулирования применения БСЗР необходимо оцифровывать поля, присваивать категории экологичности продуктам, например, с помощью QR-кодов, и активно информировать потребителей", - предложил эксперт.

Константин Иванов, руководитель департамента "Уралхима", сообщил, что компания создает препараты, повышающие продуктивность растений до 80%.

"Эффективное управление микробиомом почвы позволяет влиять на целую отрасль", - подчеркнул Иванов, добавив, что будущее - за препаратами, в которых микроэлементы содержатся в хелатной форме, которая легко усваивается растениями и, следовательно, способствует обогащению полезными компонентами конечных пищевых продуктов.

Крупные агрохолдинги уже активно включаются в этот тренд. Евгений Яковлев, руководитель дирекции "Русагро", заявил, что компания производит такие биопрепараты, как бетаин и биодеструкторы.

"Наши исследования показывают, что около 40% химических средств защиты растений можно заменить на биологические", - подтвердил Яковлев.

Микробиом человека: ваш второй геном

Если здоровье почвы - это начало цепочки, то здоровье человека - ее логическое завершение. На сессии прозвучало, что микробиом кишечника - это самостоятельный и сложный орган, суммарная масса которого у здорового человека достигает 2,5-3 кг.

Владислав Романцев, директор по стратегическому развитию "ЭФКО", рассказал о прямой связи питания и состояния микрофлоры.

"Ферментированные продукты способны повысить когнитивные функции и даже менять настроение человека. В свою очередь, "плохие" бактерии питаются сахарами и продуктами глубокой переработки. Вот почему особенно важно придерживаться здорового питания и поддерживать собственный микробиом в здоровом состоянии", - отметил Романцев.

Этот подход полностью согласуется с глобальными научными трендами. Исследования показывают, что сбалансированная микробиота регулирует множество процессов в организме - от пищеварения до выработки "гормона счастья" серотонина, от управления уровнем стресса до поддержания иммунной системы, в том числе и способности иммунитета противостоять раковым клеткам. Дисбаланс микробиома, и это тоже подтверждено исследованиями, ассоциирован с широким спектром заболеваний.

Почему ферментированные продукты становятся все более востребованными

Одним из самых простых и эффективных способов поддержать свою микрофлору эксперты называют ферментацию - особый способ приготовления самых разных продуктов - от овощей, грибов и фруктов до молока. Впрочем, наши предки интуитивно знали о пользе простокваши и квашеной капусты с незапамятных времен.

Процесс естественного квашения, при котором овощи под действием молочнокислых бактерий превращаются в полезный "живой" продукт, - это не просто способ консервации. Это обогащение пищи полезными микроорганизмами. Такие продукты - это дополнительный источник живых полезных бактерий на протяжении всей жизни.

Главные барьеры

Несмотря на оптимистичные прогнозы, участники сессии отметили и серьезные препятствия. Главные из них - нехватка квалифицированных кадров и сложная процедура государственной регистрации новых биопрепаратов. Представители индустрии призвали регуляторов к созданию более гибких и быстрых процедур, которые позволят российским разработкам быстрее выходить на рынок.

Очевидно, что трансформация агропищевой отрасли уже началась. Она ведет к созданию прозрачной цепочки, где ценность продукта определяется не только его ценой и вкусом, но и тем, насколько он полезен для микрофлоры почвы и человека. Как резюмировали эксперты, забота о невидимом микромире становится самым весомым вкладом в здоровье нации.