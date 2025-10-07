Диетолог назвал самые полезные свойства тыквенных семечек
Они положительно влияют на работу органов желудочно-кишечного тракта. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какие виды семечек особенно полезны.
Врач порекомендовал добавить в рацион семена чиа, льняные и тыквенные семечки. Последние, по словам эксперта, обладают хорошим антипаразитарным эффектом, содержат большое количество цинка и других питательных веществ.
Льняное семя, заваренное водой горячей, имеет обволакивающий эффект, улучшает пищеварение, — сказал Поляков.