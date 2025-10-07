Стало известно, как россиянам можно дожить до 120 лет

Для достижения возраста 120 лет ключевым условием является своевременное выявление и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических патологий. Такое заявление в рамках форума «Биопром-2025» сделал ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.

Продление активного долголетия начинается не в преклонные годы, а закладывается в возрасте 30-ти, 40 и 50-ти лет посредством грамотных профилактических мер, систематического контроля состояния здоровья и персонифицированного подхода к организации образа жизни.

Как отметил Глыбочко, принципиальной задачей для российского здравоохранения остается сокращение смертности от заболеваний, ежегодно уносящих сотни тысяч человеческих жизней.

Ректор подчеркнул, что именно ранняя диагностика, превентивные мероприятия и индивидуальное медицинское сопровождение создают основу для увеличения продолжительности жизни. Он добавил, что Сеченовский университет вносит вклад в решение этой стратегически важной задачи через развитие научных исследований, технологий и внедрение обновленной модели медицинского образования.

Ранее вице-премьер Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова отмечала, что люди с замедленными процессами старения обладают значительным потенциалом для достижения столетнего и даже стодвадцатилетнего возраста. По ее словам, в отдельных российских регионах и мировом сообществе подобные прогностические оценки постепенно обретают реальные очертания.