Неврологи назвали лучшую пищу для здоровья мозга

Здоровый режим питания специалисты связывают с замедлением старения мозга и снижением риска возрастного ухудшения когнитивных функций. То, что мы едим ежедневно, может влиять на то, как с годами изменяется наш мозг. По мнению врачей, лучшие продукты для поддержания работы мозга - ягоды.

Вот несколько причин, почему так важно есть ягоды регулярно.

Богатый источник антиоксидантов. В ягодах много флавоноидов, которые поддерживают здоровье мозга, уменьшают воспаление и улучшают взаимодействие между его клетками. Также ягоды содержат большое количество витамина С - мощного антиоксиданта. Один стакан клубники содержит 89 мг витамина С, то есть почти 100% от суточной нормы, в малине и ежевике его немного меньше - около 39% и 45% от суточной нормы на стакан соответственно.

Улучшают память. Результаты исследований показывают, что те, кто ежедневно употреблял порошок черники (эквивалент примерно половины чашки свежей черники) в течение 12 недель, имели лучшие результаты в тестах на память, чем те, кто принимал плацебо.

Поддерживают метаболическое здоровье. Употребление ягод связывают с улучшением ключевых факторов риска развития метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Это в том числе масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и инсулина. Исследования связывают метаболический синдром с уменьшением объёма мозга и серого вещества, ухудшением результатов когнитивных тестов на память, скорость обработки информации, рассуждение и исполнительные функции.

