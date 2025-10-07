Врач рассказал, как суперлуние расшатывает нервы и крадет сон

7 октября суперлуние — не просто красивое зрелище, но и фактор, влияющий на самочувствие. Кардиолог Сергей Васильев подтвердил, что воздействие Луны на человека имеет научное объяснение.

Доказано, что в полнолуние у людей сокращается фаза глубокого сна. Также возрастает психоэмоциональная активность, что может обернуться повышенной тревожностью. Сон становится короче и менее глубоким из-за снижения выработки мелатонина. Кроме того, у многих людей в этот период повышается эмоциональная возбудимость.

«Луна безусловно влияет на наше самочувствие, на эмоции и на здоровье», — констатировал специалист.

Эксперт добавил, что в сочетании с ожидаемой магнитной бурей суперлуние может негативно сказаться на людях с хроническими недугами, вызвав скачки давления и другие нарушения.

Особую осторожность следует проявить метеозависимым и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

