Как «перезагрузить» вкусовые рецепторы, чтобы похудеть

Метод помогает уменьшить порции на 25% без усилий воли. Снизив количество сахара и соли в рационе, можно «перезагрузить» вкусовые рецепторы, что естественным образом приведёт к уменьшению порций, снижению тяги к вредной пище и поможет контролировать вес. Об этом сообщил нутрициолог Николай Миллер.

По словам эксперта, из-за постоянного потребления сильно солёной или сладкой еды вкусовые рецепторы теряют чувствительность, подобно тому, как человек убавляет громкость на телефоне для защиты от шума. В результате для получения прежнего удовольствия требуется всё больше сахара или соли.

Восстановление чувствительности рецепторов, как отмечает специалист, помогает в контроле веса. Мозг начинает получать правильные сигналы о насыщении, благодаря чему порции уменьшаются на 15-25% автоматически. Восстановленные рецепторы также начинают ярче ощущать натуральные вкусы: яблоко кажется слаще, а торт — приторным.

Чтобы уменьшить количество сахара и соли в рационе, специалист рекомендует действовать постепенно. Что касается сахара, то нужно начать с его сокращения в напитках. Затем можно использовать умные замены: корицу и ваниль для усиления сладости, фрукты вместо десертов, а также натуральные подсластители, такие как стевия или эритрит.

Основными источниками соли являются готовые продукты (хлеб, колбасы, соусы). Чтобы снизить её потребление, нутрициолог советует использовать усилители вкуса: лимонный сок, который делает блюдо «соленее», ароматные травы (розмарин, базилик), грибы и пармезан. Также эффективно «правило последней соли» — солить готовое блюдо, а не в процессе приготовления.

Процесс адаптации вкусовых рецепторов занимает от нескольких недель до трёх месяцев. Уже через 21 день большинство людей начинают замечать, что простая еда становится вкуснее, а тяга к вредному снижается.

