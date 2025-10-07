Назван продукт против высокого холестерина

Исследователи из Университета Рединга выяснили, что уровень холестерина можно снизить на 8-10%, если включить в рацион один из трех продуктов: чечевицу, фасоль или нут. В рамках работы они пришли к выводу, что такое питание помогает уменьшить и воспалительные маркеры - до 15%.

Врачи отметили, что бобовые, при постепенном введении в рацион, помогают защитить желудочно-кишечный тракт, поддержать сердце и укрепить сосуды.

У любителей фасоли и чечевицы была замечена и еще одна особенность: снижение рисков развития сахарного диабета.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова уточнила, что достаточно 3-4 раза в неделю заменять красное мясо блюдами из бобовых.

"Уже через пару месяцев биомаркеры улучшаются. Не исключайте говядину и свинину полностью", - добавила она.

Мясо является отличным источником железа, цинка и витамина B12, пояснила врач. Поэтому отказываться от него не стоит - следует просто снизить потребление до 1-2 раз в неделю.

"Остальное пусть делают бобовые", - подвела итог врач.

Чечевица хороша для первых блюд, фасоль и нут подходят для гарниров, но могут быть и самостоятельными блюдами, передает "Доктор Питер".