Почему после отказа от алкоголя становишься счастливее

Подмосковный нарколог рассказал, как отказ от алкогольных напитков делает человека счастливее. Также, по словам специалиста, отказ от алкоголя повышает самооценку и уверенность в себе.

© runews24.ru

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, когда человек перестает пить спиртное, его организм начинает восстанавливаться, улучшается сон, появляется больше энергии, а настроение становится стабильнее. Все это помогает чувствовать себя лучше и спокойнее.

Кроме того, он отметил, что после того, как человек бросает пить, улучшаются отношения с близкими и коллегами. В итоге каждый день без спиртного приносит радость и ощущение удовлетворения. Простыми словами, это шанс полностью почувствовать вкус жизни.

«Радио 1» сообщает, если человек, страдающий алкогольной зависимостью, сам не может справиться с этой задачей, он всегда может обратиться за помощью в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.