Какие позы помогают облегчить боль в спине

Боль в спине помогают облегчить позы, в которых расслабляется поясница, например, лежа на боку с подушкой между коленями или на спине с валиком под коленями.

"Часто боль в спине свидетельствует о неврологических заболеваниях. Облегчают состояние позы с расслаблением поясницы - лежа на боку с подушкой между коленями или на спине с валиком под коленями", - рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

