Названы самые полезные для здоровья грибы

Из 16 тысяч известных науке видов грибов съедобными считаются лишь около трех тысяч. Однако даже среди привычных «даров леса» не все одинаково безопасны и полезны. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие грибы действительно обогащают рацион ценными веществами и как правильно их готовить, чтобы сохранить питательную ценность. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалистов, распространенные утверждения о «противоопухолевых» свойствах грибов не имеют клинических подтверждений. Их основная польза заключается в богатом составе — белке, клетчатке, минералах и витаминах. Грибы содержат медь, калий, цинк и эргостерин — провитамин, который под воздействием солнечных лучей превращается в витамин D₂ и не разрушается при термической обработке.

«Одним из самых полезных считается белый гриб, или боровик. Он рекордсмен по содержанию селена — важнейшего элемента антиоксидантной защиты. Чтобы этот элемент усвоился лучше, продукт необходимо подвергать влажной тепловой обработке. Оптимальный вариант — отваривание в течение 15–20 минут: значительная часть селена переходит в бульон, поэтому грибной суп — идеальный способ пополнить запасы микроэлемента», — объяснил младший сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Антон Белкин.

Лисички, по словам экспертов, богаты каротиноидами, из которых организм синтезирует витамин А. Однако распространенное мнение об их антигельминтных свойствах не подтверждено научными данными, отметила ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова.

Особое внимание исследователи уделили маслятам. Они являются лидерами по содержанию цинка, который играет ключевую роль в работе иммунной системы и обмене веществ. В сушеных маслятах его количество достигает 10 мг на 100 г продукта.

Ученые также предупредили, что старые и крупные грибы могут представлять опасность. В них накапливаются продукты распада белков и токсичные соединения, особенно если они собраны вблизи трасс или промышленных зон.