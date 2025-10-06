Женщина сбросила 25 килограммов и поделилась секретом похудения

Жительница графства Эссекс, Великобритания, Эбби Лодж избавилась от тяги к еде с помощью питьевой воды и сбросила лишний вес. Об этом пишет Jam Press.

© Lenta.ru

По словам британки, она стала набирать вес после рождения второго ребенка. Женщина часто питалась едой навынос, покупала чипсы и литрами пила вишневую кока-колу. Лодж решила похудеть, когда увидела, что весит 92 килограмма. К этому ее призывали и врачи.

В первую очередь Лодж изменила рацион и начала заниматься спортом. Тем не менее главным секретом своего похудения женщина назвала питьевую воду. Благодаря привычке пить по три-четыре литра воды в день, чтобы заглушить голод, она похудела на 25 килограммов за четыре месяца.

«Я больше не пленница еды», — заявила она.

Ранее сообщалось, что весившая 114 килограммов жительница британского графства Норфолк не смогла прокатиться на лошади и похудела на 39 килограммов. Женщина призналась, что увидела результат, только когда начала считать калории и записалась в спортзал.