Эпидемиолог Лебедев назвал оптимальный сезон для прививки от гриппа

ТАССиещё 3

Начало осени является оптимальным периодом для вакцинации от гриппа. Привиться позже можно, но не целесообразно, сообщил ТАСС ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Назван оптимальный сезон для прививки от гриппа
© РИА Новости
"Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости успели выработаться защитные антитела (это занимает две-четыре недели) и человек был защищен, оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь). Конечно, можно привиться и позже, и даже во время эпидемии, но это нецелесообразно: иммунитет еще не успеет сформироваться, а при встрече с реальным вирусом гриппа может развиться заболевание", - говорится в сообщении.

Он отметил, что вакцинация детей по срокам не отличается от взрослых и проводится с шести месяцев после консультации педиатра.

При этом вакцинация от гриппа рассчитана на один сезон и предусматривает однократное введение вакцины. В первую очередь вакцинация показана маленьким детям, пожилым людям, беременным, а также лицам, имеющим хронические заболевания. Прививка от гриппа также необходима представителям профессий с высоким риском инфицирования.