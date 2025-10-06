Какие продукты полезны для концентрации и памяти

Снижение светового дня осенью может провоцировать ухудшение когнитивных функций и усталость. Чтобы этого избежать, в рацион нужно добавить осенние продукты, полезные для мозга, например, яблоки и тыкву, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Основные компоненты осеннего рациона для мозга — омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы B и белок. Омега-3 содержатся в рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), семенах льна и грецких орехах. Они поддерживают структуру нейронов, улучшают передачу сигналов и снижают воспаление в мозге. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, тыкве, яблоках и брокколи, защищают клетки мозга от окислительного стресса и замедляют старение нейронов», – отмечает врач.

В мякоти тыквы содержится карнитин, который снабжает организм энергией и стимулирует работу мозга. Кроме того, тыквенные семечки содержат много омега-3, которые также полезны для мозга. Более того, в яблоках и тыкве содержатся витамины группы В.