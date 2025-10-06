Доктор Мясников оценил призывы не принимать статины

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не слушать врачей, отговаривающих от приема статинов. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

© ТАСС

Одна из участниц программы спросила Мясникова, нужно ли ей принимать статины, если ее уровень холестерина немного выше нормы. Врач заявил, что женщине следует пить медикаменты, так как у нее есть к этому показания.

«Что вы уперлись в этих придурков из телевизора, подобных мне, или из соцсетей, которые [говорят]: "Зачем вам принимать статины?" Есть определенные правила», — возмутился Мясников.

Он также счел, что врачей, которые призывают в интернете или по телевизору не пить статины, нужно лишать диплома и сажать в тюрьму на срок около пяти лет за дискредитацию медицины.

Ранее Мясников назвал россиянам опасную причину осенней усталости. По его словам, ее может вызывать укус зараженного клеща.