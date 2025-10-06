Нутрициолог назвала неожиданную пользу сала для здоровья

При умеренном потреблении оно может оказать удивительную пользу для здоровья. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила семейный нутрициолог Юлия Попова, подчеркнув, что продукт содержит уникальные вещества, необходимые для работы мозга и организма в целом.

Это не просто жир, а источник ценных жирорастворимых витаминов (A, D, E) и уникальной арахидоновой кислоты, которая участвует в строительстве клеток и работе мозга. Оно содержит «хороший» холестерин, необходимый для синтеза гормонов, и не имеет в составе опасных трансжиров, – пояснила Попова.

Специалист определила безопасную суточную норму потребления — не более 20-30 граммов. Превышение этой дозы может привести к нагрузке на печень и поджелудочную железу, способствовать набору веса и нарушению обмена веществ.

Наибольшую пользу, по словам нутрициолога, принесёт свежее или слабосолёное сало в сочетании с подсушенным черным хлебом и овощами. При этом эксперт не рекомендует употреблять его как часть тяжёлого мясного обеда.

С осторожностью к продукту следует относиться людям с обострениями заболеваний ЖКТ, ожирением и серьёзными проблемами сердечно-сосудистой системы, хотя один-два тонких кусочка и в этом случае не причинят вреда.