Как качество сна влияет на вес?

Наличие лишнего веса принято связывать, в первую очередь, с несбалансированным рационом питания, а также недостаточной физической активностью. Однако часто упускается такой важный фактор, как нормальный сон.

Так, одно из исследований показало, что сон продолжительностью менее 7 часов в сутки почти в два раза повышает риск ожирения. В другом исследовании были получены результаты, что увеличение продолжительности сна всего на час сокращает ежедневное потребление калорий на 270 единиц. Оба этих эффекта наблюдались без изменения рациона или физической активности.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что недостаток сна влияет на гормоны, регулирующие аппетит: грелин и лептин. Чувство голода усиливается, и человеку становится сложнее отказываться от высококалорийной пищи. Пациентам, которые хотят похудеть, может быть сложнее придерживаться низкокалорийной диеты и плана физических упражнений при плохом сне.

«Плохой сон связан как с ожирением, так и с набором веса, а избыточный вес, в свою очередь, может повышать риск возникновения проблем со сном, таких как апноэ во сне. В совокупности эти факторы могут образовывать замкнутый круг, из-за которого контролировать вес становится сложнее», – отмечают авторы статьи в Медскайп.

В связи с этим качественный и достаточный сон можно считать важным условием здорового снижения веса. Хорошими привычками можно считать сон в прохладной, тёмной комнате, достаточная физическая активность и пребывание на свету в течение дня, а также сокращение времени, проводимого за экраном перед сном.