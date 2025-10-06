Сколько нужно ходить для здоровья сердца и мозга

Для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7–8 тыс. шагов в день, рассказал «Газете.Ru» врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

«Дальнейшее увеличение количества шагов дает незначительную прибавку в пользе. Именно эта цифра считается «золотым стандартом» для поддержания базового здоровья. Важна не только цифра, но и темп. 30 минут быстрой ходьбы (когда вы немного запыхались, но можете спокойно говорить) часто приносят больше пользы для сердечно-сосудистой системы, чем медленные 10 тыс. шагов», — рассказал Гурин.

По словам врача, у людей, делающих около 4 000 шагов в день, риск смерти от всех причин уже значительно снижается по сравнению с теми, кто ведет полностью сидячий образ жизни (2 000–3 000 шагов).