Топ-5 видов чая, в которых антиоксидантов больше, чем в зеленом

Зелёный чай широко известен полезными для здоровья свойствами. Однако это не единственный напиток, содержащий много антиоксидантов.

Белый чай. Он по сравнению с зелёным чаем подвергается минимальной обработке, поэтому в нём больше катехинов и полифенолов. Эти антиоксиданты улучшают липидный обмен веществ, снижая уровень холестерина и триглицеридов.

Чай из гибискуса. Этот напиток может похвастаться флавоноидами и антоцианами. В некоторых частях мира при помощи этого чая облегчают боль при мочеиспускании и лечат камни в почках.

Фиолетовый чай. Отличительный цвет ему дают антоцианы в сочетании с катехинами. Одно исследование на животных показало, что фиолетовый чай способствует балансу бактерий в кишечнике.

Ройбуш. Это отличный выбор для снятия напряжения и улучшения сна. При этом данный чай может влиять на усвоение железа.

Матча. Этот напиток представляет собой порошкообразный зелёный чай. В нём больше антиоксиданта EGCG - самого мощного катехина в зелёном чае. Матчу связывают с улучшением здоровья мозга, снятием тревожности и стресса, снижением риска развития нейродегенеративных заболеваний.

