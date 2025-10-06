Названы привычки на кухне, которые приводят к пищевому отравлению

Ежегодно из-за пищевого отравления в США происходят около 128 000 госпитализаций и 3 000 смертей. К счастью, этого всего можно избежать, если принять меры по предотвращению попадания вредных микробов в пищу.

© Ferra.ru

Вот четыре распространённые ошибки на кухне, из-за которых вы можете подхватить кишечную инфекцию.

Не мыть руки. Обязательно мойте руки с мылом до и после работы с продуктами питания, после посещения туалета и перед едой. Их рекомендуется тереть не менее 20 секунд, уделяя особое внимание участкам между пальцами и под ногтями.

Недостаточная термическая обработка пищи. Речь идёт о недоваренных курице, мясе. Так вы легко можете заразиться сальмонеллой и кишечной палочкой.

© Halfpoint Images / Getty Images

Оставление еды на столе надолго. Бактерии, вызывающие пищевое отравление, размножаются быстрее всего при температуре от -15 до +60 градусов по Цельсию. Поэтому горячую еду нужно держать при температуре выше +60 градусов до подачи. Остатки еды уберите в холодильник в течение двух часов и убедитесь, что в холодильнике температура составляет -15 или ниже.

Распространение микробов по кухне. Чтобы этого избежать, используйте отдельные разделочные доски для разных продуктов, храните сырую птицу или мясо отдельно от других продуктов в тележке для покупок, холодильнике и на кухонном столе, тщательно мойте разделочные доски и посуду горячей мыльной водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.