Два ломтика индейки содержат всего 50 ккал и 11 г белка. По словам экспертов по питанию, это один из лучших выборов в качестве деликатеса.

Джордан Хилл, сертифицированный диетолог Live it Up, рекомендует брать жареную грудку индейки с пониженным содержанием натрия и без добавления нитратов. В целом индейка - это постный белок, в котором мало насыщенных жиров.

По пищевому профилю идейка выделяется среди деликатесов тем, что в ней меньше насыщенных жиров и калорий. Это может быть полезно для тех, кто пытает контролировать вес, говорит Лена Бакович, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог CNSC , зарегистрированный диетолог VNutrition.

Также индейка содержит такие питательные вещества, как белок, витамины группы В, цинк, селен. Они повышают иммунитет, поддерживают выработку энергии.

