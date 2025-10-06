Перечислены простые правила для сохранения здоровья мозга

Доктор Павлова перечислила простые правила для сохранения здоровья мозга
Эндокринолог Зухра Павлова назвала четыре научно доказанных способа сохранить здоровье мозга. Оказалось, что память напрямую зависит от стройности фигуры.
Доктор медицинских наук поделилась в своем Telegram-канале рекомендациями, которые помогут на долгие годы сохранить ясность ума. Исследования ученых говорят о том, что в первую очередь для сохранения здоровья мозга важен качественный сон.
– Улучшите качество сна. Хороший сон помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) утром, что положительно сказывается на способности запоминать визуальные образы, эмоции и события. Надо спать по 7-9 часов примерно в одно и то же время, – поделилась Павлова.
Также в список рекомендаций попало правильное питание. Эксперт подчеркивает, что здоровье кишечника важно для мозга. По результатам исследований ученых, овощи и фрукты оранжевого и красного цветов в рационе помогают снижать тревогу и благотворно влияют на нервную систему. Поэтому следует чаще есть помидоры, арбузы, апельсины и тыкву.
Кроме того, важно не забывать регулярно заниматься физической активностью. Спорт помогает снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
Еще один совет касается стройности фигуры. Ученые нашли прямую зависимость памяти от индекса талия-бедра. Чем больше лишнего веса, тем выше риск появления сердечно-сосудистых недугов и диабета. Об этом пишет агенство "РосБалт".