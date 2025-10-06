Перечислены простые правила для сохранения здоровья мозга

Эндокринолог Зухра Павлова назвала четыре научно доказанных способа сохранить здоровье мозга. Оказалось, что память напрямую зависит от стройности фигуры.

Доктор медицинских наук поделилась в своем Telegram-канале рекомендациями, которые помогут на долгие годы сохранить ясность ума. Исследования ученых говорят о том, что в первую очередь для сохранения здоровья мозга важен качественный сон.

– Улучшите качество сна. Хороший сон помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) утром, что положительно сказывается на способности запоминать визуальные образы, эмоции и события. Надо спать по 7-9 часов примерно в одно и то же время, – поделилась Павлова.

Также в список рекомендаций попало правильное питание. Эксперт подчеркивает, что здоровье кишечника важно для мозга. По результатам исследований ученых, овощи и фрукты оранжевого и красного цветов в рационе помогают снижать тревогу и благотворно влияют на нервную систему. Поэтому следует чаще есть помидоры, арбузы, апельсины и тыкву.

Кроме того, важно не забывать регулярно заниматься физической активностью. Спорт помогает снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Еще один совет касается стройности фигуры. Ученые нашли прямую зависимость памяти от индекса талия-бедра. Чем больше лишнего веса, тем выше риск появления сердечно-сосудистых недугов и диабета. Об этом пишет агенство "РосБалт".