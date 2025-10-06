Какие сливы самые полезные для здоровья

Сливы способны действовать как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении фрукт может стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ.

"Сливы — чемпионы по решению проблемы запоров. Они содержат особый тип клетчатки и натуральное вещество сорбитол, которое действует как мягкое природное слабительное. Эффективность чернослива, или сушеной сливы, доказана клиническими исследованиями", - рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

По словам врача, темные сливы богаты мощными антиоксидантами антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижая риск хронических заболеваний и поддерживая здоровье мозга.

Специалист предупредила, что чрезмерное употреблении сливы и особенно чернослива может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны ЖКТ.

