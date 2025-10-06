Как начать утро мягко и с пользой

Кто-то утром не просыпается без кофе, кто-то выбирает воду с лимоном. Но есть альтернатива, которую советуют диетологи и авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой» — теплая вода с медом. Это простой, но эффективный способ запустить организм после сна. Мед в теплой воде помогает легко проснуться и запустить метаболизм. Благодаря анестезирующим свойствам у вас пройдет боль в горле и кашель станет спокойнее, если вы приболели. Такой напиток поддерживает пищеварение и помогает кишечнику работать стабильнее. В меде есть антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и сосудов. Чтобы напиток работал, его стоит пить натощак за полчаса до завтрака. Лучше использовать именно теплую, а не горячую воду, а также исключительно натуральный мед. На стакан воды будет достаточно всего одной ложки. При этом стоит быть аккуратнее, если вы диабетик или у вас есть нарушения обмена веществ. Также мед может быть опасен для маленьких детей из-за возможности возникновения аллергии. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие продукты на Руси считались дьявольскими. Среди них оказались кофе, чай и картофель.

