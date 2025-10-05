Правда ли, что ЗОЖ может навредить здоровью

Когда ЗОЖ превращается в культ, страдает здоровье: строгие диеты и пиковые нагрузки — не панацея. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов в России и СНГ Павел Семиченков.

Он отметил, что под вывеской «здорового образа жизни» часто скрываются перегибы: изнуряющие тренировки «с нуля», бег без техники и неподходящая обувь — в итоге растет нагрузка на суставы, стопы и позвоночник.

Отдельная тема — «правильное питание» как набор жестких запретов. Кето, строгий веганский рацион, сыроедение и другие узкие режимы чреваты дефицитами, анемией и нарушениями обмена. Решение о диете нужно принимать после консультации со специалистом.

«По мнению большинства современных людей, ЗОЖ = спорт. И именно спортсменов считают эталоном соблюдения ЗОЖ. На самом деле это миф. Профессиональный спорт с его пиковыми нагрузками зачастую наносит организму больше вреда, чем пользы», — объяснил Семиченков.

Вместо крайностей он советует «золотую середину»: сбалансировать калории, белки, жиры и углеводы, выбирать продукты без лишних добавок, поддерживать питьевой режим, достаточно спать и прислушиваться к сигналам тела — усталости и боли.