Диетолог развенчал популярные мифы о витамине D3

В последние годы врачи рекомендуют пить витамин D практически всем поголовно с младенчества. Действительно ли он нужен каждому, в каких продуктах питания содержится и не кальцинируются ли из-за него сосуды, "РГ" рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова.

"D3 - скорее гормоноподобное вещество, чем витамин в классическом понимании. Он регулирует всасывание кальция и фосфора, влияет на иммунитет, плотность костей, экспрессию генов и даже психоэмоциональное состояние", - говорит она.

Он синтезируется в коже под действием ультрафиолета, но в России с октября по март мало солнца, а лето жители городов проводят в офисах, используют солнцезащитные кремы и одежду, которые препятствуют его синтезу.

"Таким образом, витамин D - почти всегда нужен в холодное время года", - продолжает врач.

И поясняет: биомаркер - 25(OH)D в крови. Если уровень ниже 30 нг/мл - значит, в организме его дефицит. Если нет возможности сдать анализ, безопасно принимать 1000-2000 МЕ D3 в сутки осенью и зимой. Лучше всего использовать масляные капли или капсулы с холекальциферолом, также говорит Ширшова.

Кроме того, она развенчала несколько популярных мифов об этом витамине.

Если мы полноценно питаемся, витамин D всё равно нужно принимать?

Отвечая на этот вопрос, врач пояснила, что в большинстве российских регионов даже при хорошем питании витамин D поступает в недостаточном количестве.

"Рыба, морепродукты, яйца и мясо действительно содержат D3, но чтобы получить суточную норму, нужно есть, например, 200-300 г лосося каждый день", - рассказывает она.

Поэтому профилактический прием (1000-2000 МЕ в день осенью и зимой) нужен большинству людей, даже при "идеальном" рационе.

Правда ли, что витамин D накапливается в жировой ткани у тех, кто мало двигается?

Ответ - частично правда: витамин D - жирорастворимый, и действительно может депонироваться в жировой ткани. Но это не значит, что он "автоматически есть" у людей с низкой активностью или лишним весом. Наоборот - при ожирении активная форма витамина D в крови часто ниже нормы, потому что он "заперт" в жировых клетках и хуже доступен для обмена.

Кровь на витамин D - это показатель образа жизни или реального уровня?

"Это показатель реального уровня 25(OH)D в организме - вне зависимости от того, насколько человек активен", - уточнила Ширшова.

Да, образ жизни влияет на результат, но анализ отражает конечный "баланс" витамина в крови, а не только привычки.

Правда ли, что увлечение витамином D приводит к кальцификации сосудов?

"Риск кальцификации появляется только при очень высоких дозах (10 000-40 000 МЕ ежедневно месяцами) и одновременном избытке кальция при дефиците витамина K2. При профилактических дозах (1000-2000 МЕ) у здорового человека этот риск отсутствует", - утверждает эксперт.

И подчеркивает: опасно бесконтрольно принимать большие дозы, особенно в сочетании с кальциевыми добавками, без контроля анализов.