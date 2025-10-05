Эксперт рассказал, опасно ли спать в берушах

Их постоянное использование может иметь негативные последствия для здоровья ушей. О главных рисках и правилах безопасности рассказал aif.ru директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии доктор медицинских наук Константин Добрецов.

© Чемпионат.com

Специалист подтвердил, что беруши эффективно изолируют слуховой проход от внешних звуков, что способствует качественному отдыху. Но вместе с тем он выделил несколько побочных эффектов:

Нарушение воздухообмена. Слуховому проходу необходимо «дышать». Беруши создают внутри вакуум, меняя температуру и влажность. Такая среда идеальна для размножения бактерий и грибков, что может привести к наружному отиту. Усиление выработки серы. Инородное тело в ухе раздражает серные железы, заставляя их работать активнее. Это, наряду с использованием ватных палочек, — одна из частых причин образования серных пробок. Риск инфекции. Грязные беруши становятся рассадником бактерий.

Эксперт рекомендует не отказываться от берушей, но использовать их с умом. Ключевые правила: тщательно соблюдать гигиену, регулярно протирать изделия, не давать их другим людям и по возможности избегать частой и длительной «закупорки» ушей, чтобы слуховой проход мог проветриваться.