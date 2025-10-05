Почему у офисных работников к 40 годам разрушается тазобедренный сустав

У людей, работа которых связана с сидячим образом жизни, к 40 годам развиваются дегенеративные изменения тазобедренного сустава (коксартроз). Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург, травматолог-ортопед высшей категории, эксперт в сфере роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ Павел Семиченков.

По словам врача, любые суставы нуждаются в движении. Питание сустава осуществляется за счет окружающих его мышц, а мышечная ткань выполняет роль насоса, который заставляет циркулировать кровь внутри сустава, обновляться внутрисуставную жидкость.

«Сидячий образ жизни приводит к тому, что мышцы области таза начинают постепенно выключаться из полноценного движения и атрофироваться. Положение сидя является наиболее неблагоприятным положением для поясничного отдела позвоночника и тазобедренного сустава», — объяснил он.

Так, при сидении нагрузка на поясничные позвонки возрастает в несколько раз. При появлении проблем с поясничной областью следует помнить, что именно из этого отдела выходят нервы, отвечающие за иннервацию мышц, стабилизирующих тазобедренный и коленный суставы.

«Развивается замкнутый круг, который известен в ортопедии как hip-spine syndrome или коксо-вертебральный синдром. Тазобедренный сустав, бедра и поясница представляют собой единый комплекс. Они работают вместе и влияют друг на друга. Как только появляется проблема в одном из этих отделов, сразу начинает страдать и другой», — добавил врач.

Например, проблемы с поясницей приводят к нестабильности тазобедренного сустава. Как только тазобедренные суставы начинают разрушаться и зажиматься, организм компенсирует эту проблему чрезмерной подвижностью поясницы. Возникает порочный круг, который зачастую очень сложно разорвать.

«Тазобедренный сустав полноценно работает только тогда, когда стабилизирующие его мышцы находятся в хорошем состоянии и работают синхронно. При выключении какой-либо группы мышц начинает страдать стабильность сустава и он начинает разрушаться. Именно поэтому не стоит забывать о регулярном выполнении физических упражнений, периодической смене положения туловища», — отметил он.

По словам врача, когда мы сидим, происходит сдавление ягодичных мышц, являющихся важнейшими стабилизаторами тазобедренного сустава. При длительной компрессии ягодиц нарушается питание сустава. В дальнейшем разрушается хрящевая ткань, нарушается походка.

«Не зря считается, что иногда сидячая работа может быть опаснее, чем тяжелый физический труд. На начальном этапе пациенту может помочь консервативная терапия, коррекция образа жизни. При выраженных изменениях единственным выходом является замена сустава на искусственный аналог (эндопротезирование). Таким образом люди, ведущие сидячий образ жизни (водители, офисные работники), находятся в зоне повышенного риска», — сказал врач.

При появлении патологических симптомов (нарушение походки, невозможность ходить широким шагом, шарканье при ходьбе, ощущение зажатости, дискомфорта в пояснице) необходимо незамедлительно обратиться к специалисту для восстановления нормальной биомеханики движений.

Прежде всего для этого необходима нормализация веса и восстановление работоспособности мышц. То есть рациональное питание и движение — это два ключа к здоровью суставов.