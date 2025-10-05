Врачи назвали два лучших продукта на ночь

Укладываться спать нужно с ощущением сытости. Вредно не только переедать вечером, но и пытаться уснуть голодным. В последнем случае человек не только беспокойно спит, но и потребляет утром гораздо больше ненужных калорий, чем обычно. В результате у него падает деятельный настрой и происходит своего рода "программирование на лень".

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов отметил, что такая полезная для печени еда как орехи может стать хорошим решением для позднего перекуса. Продукт помогает расслабить нервную систему и сделать сон глубже.

Врач Лиза Афинская также ранее предложила оптимальный вариант легкого позднего ужина - один фрукт (например, киви) и горсть орехов. Регулярное употребление орехов снижает холестерин, главное, следить за размером порции.

Серей Вялов добавил, что орехи, особенно грецкие, помогают обезвреживать аммиак - это один из токсинов белкового обмена.

"Они содержат аргинин, омега-3 и глутатион", - уточнил гепатолог, указав также на миндаль и кешью.

Кроме того, как отметили врачи, в качестве позднего приема пищи подойдут несколько кусочков спелого авокадо. Продукт примечателен тем, что содержит антиоксидант глутатион и мононенасыщенные жиры.

"Помогает снижать уровень плохого холестерина и поддерживает детоксикационные механизмы", - пишет Сергей Вялов.

Он добавил, что авокадо и орехи - это источники жиров, которые защищают сердце, способствуя укреплению сосудов.