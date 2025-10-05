Фитнес-эксперт рассказал, когда спорт может быть опасен для здоровья

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, в каких случаях спорт может быть опасен для здоровья и как избежать проблем.

Все мы много раз слышали выражение: "Спорт опасен для здоровья!" Причем так говорят не только люди, далекие от спорта, но и сами атлеты, в особенности те, кто бросил профессиональную карьеру. При этом в последние годы мы видим небывалый интерес людей к разного рода направлениям физической активности: марафоны, велоспорт, плавание, волейбол и даже единоборства. Да и фитнес-отрасль не отстает, ведь в столице каждый месяц открываются десятки новых клубов и студий разного формата.

Получается, нет никакой опасности от занятий? Давайте разберем подробнее.

Почему бывшие спортсмены часто негативно отзываются о своем прошлом и по каким причинам многие из них после завершения карьеры набирают десятки лишних килограммов и полностью теряют форму? Здесь все достаточно просто: как правило, это люди, которых отдали в спорт с самого детства. Кого-то даже заставляли ходить (надо и все), а кому-то это нравилось искренне.

Детско-юношеский спорт – серьезная деятельность, с регулярными длительными тренировками, жесткой дисциплиной, постоянными сборами и большим количеством запретов, особенно в еде. Как несложно догадаться, не все дети достигают вершины спортивной карьеры, что сильно подрывает психологический настрой к тренировкам. Либо из-за разного рода травм приходится бросать выбранное направление.

Как следствие, человек просто прекращает заниматься. И, если ему не хватает осознанности поддерживать набранную годами форму, начинает в прямом смысле слова деградировать физически.

Здесь работает принцип обратимости: что не используется, то пропадает. Все наработанные качества: сила, выносливость, гибкость, скорость, набранная мышечная масса – теряются. Вместе с этим приходит лишний вес, так как скорость метаболизма настроена на постоянную физическую нагрузку, которой больше нет. Более того, обостряются все ранее полученные травмы, ведь без физических нагрузок поврежденные области становятся уязвимыми. И чем дольше человек занимался спортом, тем выше урон от прекращения тренировок.

Другими словами, профессиональный спорт тесно сопряжен как с травмами в период занятий, так и серьезными проблемами со здоровьем. Особенно если бросить резко, без продолжения поддерживающих тренировок. Причем проблемы возникают не только со стороны опорно-двигательного аппарата, но и сердечно-сосудистой системы. Да, сложности с сердцем встречаются не только у людей с избытком веса или курильщиков, но и спортсменов, особенно с возрастом.

Именно поэтому тем, кто начал регулярно бегать с целью преодолеть марафон, заниматься кроссфитом, бодибилдингом, или единоборствами и им больше 20–40 лет, нужно в первую очередь максимально серьезно отнестись к здоровью, подходить к занятиям с умом и под руководством профессиональных тренеров. Ведь последствиями могут быть не только мозоли и ушибы, но и серьезные травмы, и даже такое острое состояние, как инфаркт.

Почему существует такая опасность?

Во-первых, организм человека, который не занимался годами, не готов и не адаптирован к большому объему работы. Это значит, что, если возникло желание пробежать марафон, к данной дисциплине нужно подходить в течение нескольких лет, постепенно и с умом увеличивая нагрузку под присмотром грамотного тренера.

Во-вторых, практически все люди старше 20–30 лет имеют приобретенные проблемы со здоровьем или дисфункции. Это может быть лишний вес, который также является ограничением для интенсивных нагрузок, проблемы с суставами и позвоночником, сердечно-сосудистой и легочной системой из-за, например, курения или перенесенного COVID-19.

В-третьих, излишняя увлеченность, когда человек радикально меняет свою жизнь, начиная фанатично тренироваться, даже если простыл или получил легкую травму. Здесь риски сойти с дистанции вырастают многократно, особенно с точки зрения работы сердца. Может возникнуть так называемая фибрилляция предсердий – нарушение ритма органа из-за избыточной нагрузки тренировок на фоне болезни.

Какой вывод? Если вы действительно хотите начать регулярно заниматься, и не просто, а с амбициями принять участие в соревнованиях, важно выполнить несколько пунктов:

пройти углубленное медицинское обследование (УМО), чтобы реально понимать, есть ли проблемы со здоровьем;

начать лечение в случае их обнаружения, а если врач разрешит занятия, давать нагрузку с их учетом;

важно осознать, за какой период времени вы можете подойти к желаемую результату и возможно ли это вообще? Для этого необходима консультация профессионального тренера в соответствующем направлении. Благодаря этому не будет завышенных ожиданий;

заниматься нужно только со специалистом, особенно если это силовые направления или единоборства;

правильно подбирать экипировку.

Также нужно быть готовым к получению травм: к сожалению, они являются неотъемлемой составляющей интенсивных тренировок, особенно в единоборствах. А вот проходить УМО необходимо раз в год.