Названы признаки обезвоживания у пожилых людей

"Следует знать, что чувство жажды снижается с возрастом, поэтому у пожилых людей обезвоживание может наступить незаметно", - рассказала РИА Новости врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

Также врач рассказала, что при высокой физической активности или жаре повышается риск обезвоживания у спортсменов и детей, так как они теряют жидкость быстрее.

Кроме того, Пискунова назвала симптомы, по которым обычную жажду можно отличить от обезвоживания.

"При жажде могут наблюдаться сухость во рту, лёгкий дискомфорт, желание выпить воду. После приёма жидкости эти ощущения быстро проходят. При обезвоживании — сухая кожа, потерявшая эластичность, головная боль, головокружение, учащённое сердцебиение, снижение концентрации внимания, темная и концентрированная моча. В тяжелых случаях могут наблюдаться судороги, спутанность сознания, падение артериального давления", - пояснила собеседница агентства.

