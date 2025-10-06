Невролог предупредила об опасности резкого пробуждения по утрам

Резкое пробуждение под звук будильника осенью, когда за окном ещё темно, может навредить здоровью. Об этом в беседе с Life.ru сообщила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По словам эксперта, резкий переход от сна к бодрствованию — это стресс для организма. Если мозг принудительно «вырвать» из фазы медленного сна, это спровоцирует резкий выброс гормонов стресса — кортизола и адреналина. Результатом становятся учащённое сердцебиение, скачок артериального давления и чувство тревоги. Регулярные «аварийные» подъёмы могут привести к хронической раздражительности и проблемам с концентрацией.

Особенно опасно такое пробуждение для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией и мигренями, так как внезапный скачок давления может серьёзно ухудшить их самочувствие.

Чтобы минимизировать эти риски, врач рекомендует использовать световой будильник, который имитирует восход солнца и мягко будит мозг с помощью постепенно увеличивающейся яркости.

Также можно приобрести умный браслет, который отслеживает фазы сна и будит в период быстрого сна, когда проснуться легче всего. Кроме того, отличный способ просыпаться медленно — это мелодичный, а не резкий сигнал, который не вызовет стрессовой реакции.

Также помогает «правило 5 минут»: не вскакивать с кровати сразу, а дать себе время потянуться, сделать несколько глубоких вдохов и медленно сесть, позволяя кровообращению адаптироваться.