От катаракты до слепоты: как курение и алкоголь лишают вас зрения

В нашей жизни зрение — один из самых ценных и уязвимых даров. Оно позволяет видеть мир во всей красе, различать лица близких, читать любимые книги и наслаждаться яркими красками. Однако многие недооценивают, какую угрозу для зрения представляют курение и употребление алкоголя. Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра Антон Казанцев рассказал, как эти привычки отражаются на состоянии глаз, и почему стоит задуматься о своем здоровье уже сейчас.

Вред курения для глаз

Курение — это не просто вредная привычка, это настоящая диверсия против вашего организма, и глаза здесь не исключение.

«Сигаретный дым содержит около 7 тысяч химических веществ, многие из которых токсичны. Попадая в кровь, эти вещества разносятся по всему телу, нанося удар по самым уязвимым органам. И глаза в этом списке занимают далеко не последнее место», — уточняет эксперт.

Что происходит с вашими глазами, когда вы курите:

Макулярная дегенерация. Самое страшное, что может случиться с курильщиком — это возрастная макулярная дегенерация (ВМД).

«Представьте себе, что зрение в центре поля зрения начинает размываться, появляются пятна, прямые линии кажутся изогнутыми. Именно так и проявляется ВМД, и курение увеличивает риск ее развития в разы! Почему? Никотин и другие токсины повреждают кровеносные сосуды, питающие сетчатку — ту самую светочувствительную ткань, которая отвечает за наше зрение. Сосуды сужаются, кровоснабжение ухудшается, и клетки сетчатки начинают умирать», — рассказывает офтальмолог.

Результатом поражения может стать потеря центрального зрения, что делает невозможным чтение, вождение и даже узнавание лиц. Курение является одним из самых значительных факторов риска развития ВМД, уступая, пожалуй, только возрасту.

Катаракта. Еще один неприятный «подарок» от курения — катаракта. Это помутнение хрусталика глаза, которое приводит к постепенному ухудшению зрения.

Антон: «Курение ускоряет этот процесс, делая хрусталик тусклым и непрозрачным. В итоге мир вокруг становится размытым и нечетким, как будто смотришь через грязное стекло. Курильщики сталкиваются с развитием катаракты намного раньше некурящих».

Синдром сухого глаза. Проявляется ощущением песка в глазах, жжением, покраснением и повышенной слезоточивостью.

Эксперт: «Дым раздражает слизистую оболочку глаза, уменьшает выработку слезной жидкости и ухудшает ее качество. В итоге глаза становятся сухими, чувствительными к свету и ветру, что доставляет массу дискомфорта. Пассивное курение также может вызывать синдром сухого глаза!».

Повреждение зрительного нерва. Курение также может повредить зрительный нерв — тот самый «кабель», который передает информацию от глаза в мозг. Это может привести к глаукоме — опасному заболеванию, которое постепенно снижает зрение вплоть до слепоты. Особенно опасна комбинация курения и уже имеющейся глаукомы.

Как алкоголь портит зрение

Алкоголь, как и курение, оказывает негативное влияние на весь организм, и глаза здесь не исключение. Он может вызывать как кратковременные, так и долгосрочные проблемы.

Алкоголь и ваши глаза: что нужно знать

Размытость зрения и двоение в глазах: временный эффект. Все мы знаем, что после употребления алкоголя зрение может стать размытым или даже двоиться. Это связано с тем, что алкоголь нарушает работу мышц, контролирующих движение глаз. В результате глаза перестают работать синхронно, что и приводит к двоению. Этот эффект обычно проходит после выведения алкоголя из организма.

Воспаление зрительного нерва.

«Хроническое употребление алкоголя может привести к воспалению зрительного нерва — алкогольной оптической нейропатии. Это серьезное заболевание, которое может окончиться необратимой потерей зрения. Симптомы включают снижение его остроты, нарушение цветового восприятия и появление темных пятен», — уточняет офтальмолог.

Дефицит витаминов: удар по сетчатке. Алкоголь препятствует усвоению витаминов группы В, которые необходимы для нормальной работы нервной системы, в том числе и зрительного нерва. Дефицит этих витаминов может привести к ухудшению зрения и развитию различных заболеваний глаз. Особенно важен витамин B1 (тиамин) для здоровья зрительного нерва.

Повышение внутриглазного давления: риск глаукомы. Употребление алкоголя может временно повысить внутриглазное давление, что особенно опасно для людей, страдающих глаукомой.

Специалист: «Повышенное давление может повредить зрительный нерв и привести к прогрессированию заболевания. Важно помнить, что даже умеренное употребление алкоголя может повлиять на внутриглазное давление».

Что делать? Спасаем наши глаза!

Самый очевидный и действенный способ защитить свои глаза от вредного воздействия курения и алкоголя — это полностью отказаться от этих привычек. Да, это может быть непросто, но здоровье ваших глаз стоит того!