Названы опасные последствия быстрого похудения

Эксперты отмечают, что осенью многие стремятся «взяться за себя» и быстро привести себя в форму. В ход идут экспресс-диеты, обещающие стремительное похудение. На первый взгляд они кажутся простым и безопасным решением, однако в реальности представляют очень серьезные риски для здоровья. Ведущий научный сотрудник НМИЦ им.В.А.Алмазова, кандидат медицинских наук Александр Неймарк, рассказал «МК», почему такие диеты опасны и как правильно подойти к снижению веса ради сохранения здоровья.

© Московский Комсомолец

«Экспресс-диеты создают иллюзию быстрого похудения, но в действительности потеря веса происходит за счет вывода жидкости и разрушения мышечной ткани», – объясняет врач.

По его словам, жесткие ограничения в питании, включая голодание или исключение целых групп продуктов, приводят к дефициту необходимых организму веществ. Кроме того, быстрая потеря веса почти всегда сопровождается его столь же быстрым возвращением, зачастую с избыточным набором.

По словам эксперта, краткосрочные диеты с резким ограничением калорийности нарушают обмен веществ и могут привести к обострению хронических заболеваний. Организм воспринимает такие действия как стрессовую ситуацию. Это нередко сопровождается сбоем в работе эндокринной системы, ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, это может спровоцировать ломкость волос, ухудшение состояния кожи.

Александр Неймарк подчёркивает, что стремление к снижению веса исключительно ради эстетического результата, например, к отпуску, к новому году, к новому образовательному или деловому сезону, является нецелесообразным и небезопасным. Масса тела должна корректироваться не по сезонной необходимости, а в рамках профилактики и контроля хронических заболеваний. Нормализация веса, по словам врача, позволяет существенно снизить риски развития сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, болезней суставов и печени.

«Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое приводит к развитию ряда сопутствующих болезней. Оно требует системного подхода и в его основе лежит изменение образа жизни. Именно поэтому кратковременные попытки снизить вес всегда неуспешны и приводят к повторному набору. Для эффективного лечения нужна команда специалистов разного профиля: терапевта, эндокринолога, кардиолога и др.», - говорит эксперт.

При этом, как подчеркивает врач, при выраженном ожирение консервативные методы снижения массы тела – такие как диета, физическая активность, медикаментозная терапия часто бывают неэффективны. В таких случаях наиболее эффективным способом лечения, согласно клиническим рекомендациям, является бариатрическая хирургия.

Специалист отмечает, что любое снижение веса должно происходить под наблюдением врача. Только после проведения необходимых лабораторных и инструментальных обследований можно говорить о безопасной и эффективной программе лечения. Оптимальным считается темп снижения веса на уровне 2–4 кг в месяц. Такой подход позволяет сохранить мышечную массу, не нарушает гормональный фон и формирует устойчивые пищевые привычки.