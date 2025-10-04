Что нужно делать утром, чтобы продлить жизнь на десять лет

Профессор Эммануэль Стаматакис из Университета Сиднея заявил, что достаточно внести небольшие изменения в образ жизни, чтобы продлить ее примерно на 10 лет. Например, спать на 15 минут дольше. Он уточнил, на какие нюансы нужно обратить внимание.

Сообщается, что команда врачей проанализировала данные 60 тысяч человек. Работа велась в течение восьми лет. Специалисты оценивали продолжительность сна добровольцев, количество минут, которые люди тратили на физическую активность, и рацион (DQS).

Как уточняет Daily Mail, DQS рассчитывался по 100-балльной шкале, на основе потребления овощей, фруктов, рыбы, цельного зерна, растительных масел, мяса. При этом специалисты отметили, что, например, британцы, в среднем, спят по пять с половиной часов в сутки, занимаются спортом около семи минут в день и показатель DQS у них составляет 36,9.

По расчетам врачей, в этом случае, чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно позволить себе дополнительные 15 минут сна, примерно на две минуты дольше заниматься спортом и есть на полпорции овощей (это, например, половина большого помидора) в день больше.

Более того, объяснили специалисты, если человек, который спит около шести часов в сутки, увеличит время сна на 75 минут, будет тратить 12,5 минуты в день на умеренные или интенсивные физические упражнения, а также повысит свой показатель DQS на 25 пунктов до 61,9, риск преждевременной смерти сократится вдвое. Они выяснили, что простые изменения, которые стоит практиковать с самого утра, в целом способны продлить жизнь на 10 лет.

Напомним, что норма сна для взрослого человека составляет от семи до девяти часов в сутки. Некоторым людям удается выспаться за шесть часов без риска для здоровья, но это скорее исключение. Врачи также напомнили, что в рационе рекомендуется ограничить обработанную пищу (бекон, сосиски, ветчину, магазинные десерты, полуфабрикаты), чтобы снизить риск развития рака, заболеваний сердца и других недугов.