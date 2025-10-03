Малышева рассказала, как употреблять соль без риска для здоровья

Российский врач и телеведущая Елена Малышева посоветовала людям с гипертонией перейти на употребление соли с низким содержанием натрия, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.

© Вечерняя Москва

«Нашлась лазейка для тех, кто не в состоянии отменить соль. Сегодня появилась соль, где 30 процентов хлорида натрия заменено на хлорид калия», — отметила специалист в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева также продемонстрировала упаковку такой соли, на которой указано, что в ней пониженное содержание натрия, и назвала ее появление «огромным прорывом».

Врач напомнила, что обычная соль приводит к повышению давления, а ее коллега Андрей Продеус подчеркнул, что чрезмерное употребление этого продукта может привести к появлению язвы желудка и в результате вызвать рак.

Медицинские специалисты рассказали, что гипертоникам стоит избегать употребления алкогольных напитков, консервов, полуфабрикатов, солений и копченостей. Кроме того, им противопоказаны острые приправы, газированные напитки и фастфуд. При этом врачи отметили, что зеленые листовые овощи, фрукты, цельные злаки, орехи и семена могут помочь избежать скачков давления.