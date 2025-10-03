В России провели акцию «10 000 шагов к жизни»

На Ямале северяне серебряного возраста поучаствовали в акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всероссийскому дню ходьбы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Массовые мероприятия в рамках Всероссийского дня ходьбы прошли в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надыме, а также Пуровском, Шурышкарском, Ямальском и Тазовском районах. К акции присоединились 600 человек», — говорится в релизе.

В Ноябрьске акцию включили в программу «Спорту все возрасты покорны», которая стартовала в сентябре и завершится весной 2026 года. В программе — соревнования среди пенсионеров по пулевой стрельбе, шахматам, дартсу, многоборью, настольному теннису.

На Ямале с 2026 года вдвое увеличили размер социального сертификата для пенсионеров. Средства ямальцы смогут потратить на оплату реабилитации и квалифицированную помощь на дому.