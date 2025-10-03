Что будет, если смешать специи и соки

При смешивании с куркумой, имбирём и другими специями некоторые фруктовые и овощные соки могут стать ещё полезнее. Они улучшат пищеварение, уменьшат воспаление и многое другое.

© Ferra.ru

Сок моркови и куркумы. Этот напиток уменьшает воспаление, защищает от болезней сердца, поддерживает работу мозга.

Арбузно-имбирный сок. Он улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови, борется с воспалением.

Свекольный сок и семена чиа. Эти ингредиенты помогают снизить артериальное давление, поддерживают водный баланс, помогают контролировать вес.

Морковный сок и имбирь. Такое сочетание улучшает микробиом кишечника, поддерживает здоровье кожи, укрепляет иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.