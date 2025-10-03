Определен лучший завтрак для поддержания памяти

Исследования показывают, что до 45% случаев деменции в мире можно предотвратить или отсрочить, если изменить образ жизни. То, как вы питаетесь сейчас, может повлиять на здоровье вашего мозга в будущем. Омлет с авокадо и копчёным лососем - отличный выбор для улучшения памяти.

© Ferra.ru

Вот несколько причин, почему омлет с авокадо и копчёным лососем - лучший завтрак для памяти.

Богат холином. Этого питательного вещества не хватает многим из нас. В двух крупных яйцах содержится около 294 мг холина, то есть примерно половина суточной потребности. В рамках одного клинического исследования взрослые среднего возраста принимали 300 мг холина ежедневно. Через 12 недель они заметили, что вербальная память у них сильно улучшилась. Согласно другому исследованию, у тех, кто потреблял 330-350 мг холина с пищей, риск развития деменции был на 23% ниже, чем у людей, которые потребляли его в минимальном количестве.

Содержит жирные кислоты омега-3. В копчёном лососе особенно много докозагексаеновой кислоты (ДГК) и эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК). Омега-3 улучшают кровообращение в мозге, что повышает способность к обучению, улучшает память, когнитивные способности. Об этом сказала Стейси Вудсон, магистр наук, зарегистрированный диетолог.

Содержит антиоксиданты. Это витамины С и Е, полифенолы. Они обладают защитными свойствами для мозга.

Содержит витамины группы В. Яйца и лосось обеспечивают организм в том числе витаминами В6, В12, фолиевой кислотой. Они поддерживают работу мозга, а их нехватка связана с потерей памяти.

Поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Омлет с авокадо и лососем - сбалансированное сочетание белка, полезных жиров и клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.